Corriere dello Sport: “Pau Lopez è in volo. Como scatenato. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Sono i giorni del ritorno di Pau Lopez (29) in Italia. Il portiere spagnolo ha infatti preparato i bagagli e adesso attende solo l’ultimo segnale dal Marsiglia per viaggiare verso la Lombardia. Nello scorso week end le parti si sono, infatti, sensibilmente avvicinate tanto che l’affare può considerarsi in cassaforte. Pure la formula è confermata: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, sui 5 milioni di euro, che scatta al raggiungimento di determinate condizioni. Il Marsiglia, intanto, ha già trovato il sostituto e presto dovrebbe dare il via libera definitivo all’ex estremo difensore della Roma.

COMO SHOW. Non solo Pau Lopez. I lariani restano molto fiduciosi sul fronte Raphael Varane (31) e, in virtù di questo, in stretto contatto con l’entourage del francese per arrivare ad un accordo totale sul contratto. Già da alcuni giorni il difensore ex United, svincolato dallo scorso giugno, ha aperto alla possibilità di venire in Italia e per questo l’ottimismo è in crescita. Sul fronte offensivo, si registrano invece nuovi contatti per Rodri Sanchez (24) del Betis e per l’argentino Luka Romero (19) del Milan. In quest’ultimo caso i rossoneri devono decidere se cedere il calciatore ancora in prestito o a titolo definitivo. Tornando ai portieri, anche il Genoa ha rilanciato ieri per Dominik Kotarski (24) alzando l’offerta da 5 milioni di euro. Il croato è sempre stato il primo obiettivo del club ligure: per oggi è attesa la risposta definitiva del Paok.

SANCHEZ-BIS. Intanto, il Marsiglia continua ad essere fiducioso per il ritorno di Alexis Sanchez (35) in Francia: anche ieri, infatti, i colloqui sono stati positivi e proficui. Svincolato e reduce dalla vittoria dello scudetto con l’Inter, l’attaccante cileno aveva deciso di respingere anche questa volta le offerte dall’Arabia Saudita, perché determinato a giocare ancora in Europa e in un campionato importante: e così, da quanto trapela, sarà. Il Lecce ha ricevuto delle offerte da alcuni club europei per il difensore Marin Pongracic (26). Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e molto apprezzato anche da Fiorentina e Bologna, il croato è così particolarmente apprezzato dal Rennes, che ha studiato una proposta ritenuta però distante dalla valutazione fatta dal Lecce, sui 20 milioni di euro. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, da parte sua, è disposto a cedere il centrale che tanto piace anche a Bologna e Fiorentina, ma solo a fronte di offerte irrinunciabili. Infine, il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Felici (23). L’ormai ex Feralpisalò ha firmato un contratto di tre anni più due. Sempre sul fronte offensivo, si registra poi un sondaggio per l’attaccante dell’Yverdon Kevin Carlos (23) proprio nei giorni in cui si avvicina la partenza di Gianluca Lapadula (34). Sul classe ’90 anche club brasiliani. Sulle altre: il fantasista russo Aleksey Miranchuk (28) è ad un passo dall’Atlanta United. Alcuni intermediari hanno offerto a delle società italiane Arthur Cabral (26): l’ex attaccante della Fiorentina è stato infatti messo in vendita dal Benfica.