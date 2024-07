Gds: “Palermo, adesso altri 3 colpi? Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e altri tre colpi in arrivo.

Una volta chiusi gli innesti di Gomis, Nikolaou e Henry, il mercato del Palermo si concentrerà su ulteriori acquisti, uno per ogni reparto. De Sanctis sta monitorando con particolare interesse i giocatori del Frosinone: Romagnoli per la difesa, Mazzitelli per il centrocampo e Caso per l’attacco. Nonostante la forte concorrenza, il Palermo punta a far valere la propria forza economica e le ambizioni del progetto. Un altro nome intrigante per la difesa è Ceccherini, in uscita dal Verona.

Parallelamente, il direttore sportivo rosanero sta lavorando su alcune uscite imminenti. Soleri e Aurelio, che ieri si sono allenati a parte, dovrebbero trasferirsi allo Spezia, seguendo il percorso inverso rispetto a Nikolaou. Il Catanzaro sembra aver vinto la corsa per Pigliacelli, con il portiere già in accordo di massima per i prossimi due anni. Il Palermo sta valutando le modalità della sua cessione, cercando di capire se sarà a costo zero o con un esborso minimo. Anche Damiani e Fella potrebbero lasciare il club nei prossimi giorni. Damiani è seguito dal Pescara di Baldini, che ha messo gli occhi anche su Luperini della Ternana, mentre Fella, altro eroe della promozione del 2022, è in trattativa con la Cavese.