Gds: “Palermo, sorteggiato il calendario. Dionisi: «Il tris esterno iniziale? Non sarà mai un alibi, anzi creerà più attesa fra i tifosi»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Dionisi.

L’inizio del campionato del Palermo si preannuncia impegnativo, con tre partite consecutive in trasferta contro avversarie di tutto rispetto. Il debutto avverrà il 17 agosto contro il Brescia al Rigamonti, seguito il 24 agosto dalla trasferta a Pisa, per concludere il tris di partite il 27 agosto contro la Cremonese allo Zini. Queste tre gare esterne sono state richieste dal club rosanero per permettere i lavori di manutenzione allo stadio “Barbera”. I tifosi del Palermo dovranno attendere la quarta giornata, il 31 agosto, per vedere la squadra giocare in casa contro il Cosenza.

Il calendario del campionato è stato presentato ieri, finalmente senza le incertezze delle “X” della stagione passata, creando grande attesa. All’evento era presente anche l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, che ha dichiarato: «Favorite non ce ne possono essere essendo un campionato competitivo, cerchiamo di essere protagonisti meglio dell’anno scorso con il sostegno dei nostri tifosi, cercando di allestire una squadra competitiva per obiettivi importanti».

Il nuovo tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, non è preoccupato per l’inizio in trasferta: «Se può essere un piccolo handicap? No, lo sapevo dall’inizio. Non giocheremo nel nostro stadio davanti a tutto il nostro pubblico per tre partite, quindi dovremo creare più aspettative e l’attesa sarà ancora più bella. Nel girone di ritorno avremo la possibilità di giocare più partite in casa, non dobbiamo nasconderci dietro a queste cose. Queste non possono diventare alibi e non lo saranno mai per me e non lo dovrà essere per tutto il Palermo».

Guardando al resto del calendario, la prima sfida in casa contro una “big” sarà contro la Salernitana all’8ª giornata, il 5 ottobre. Un altro incontro di rilievo sarà il match contro il Bari a Santo Stefano. Nel girone di ritorno, il Palermo avrà un tris di gare nel periodo pasquale: il 21 aprile (Pasquetta) contro la Carrarese, il 25 aprile contro il Catanzaro e il 1° maggio contro il Südtirol. La stagione si chiuderà il 9 maggio con una partita molto attesa contro il Frosinone al Barbera, un match che ha un sapore particolare per i tifosi rosanero dopo la finale di ritorno dei play-off del 2018.

Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre (Santo Stefano) e giovedì 1 maggio. La sosta invernale sarà dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025, con altre quattro pause previste: nel weekend tra il 7 e il 9 settembre, tra il 12 e il 13 ottobre, tra il 16 e il 17 novembre e tra il 22 e il 23 marzo. Rimane ancora curiosità per capire a chi verranno assegnati i diritti TV, un aspetto di interesse sia per i tifosi che per le società partecipanti.