Gds: “Luci, impianti e servizi igienici. Il Barbera è un cantiere”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli interventi di manutenzione allo stadio.

Il Palermo ha chiesto e ottenuto dalla Lega B di giocare le prime tre partite del campionato in trasferta a causa di una serie di interventi strutturali improrogabili allo stadio “Barbera”. Un anno fa, il rifacimento del prato dopo il concerto di Vasco Rossi a fine giugno aveva spinto il club a chiedere di giocare la prima giornata in trasferta. Questa volta, la manutenzione sarà più ampia e richiederà investimenti significativi, sui quali la società ha già dato piena disponibilità.

Gli interventi previsti includono la sostituzione di tutte le lampade dell’illuminazione, il rifacimento degli impianti elettrici e dei gruppi elettrogeni, la sistemazione dei servizi igienici in tutti i settori dello stadio e la muratura di punti specifici per evitare la caduta di calcinacci. Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto.

Il primo impegno ufficiale del Palermo davanti al proprio pubblico sarà dunque nel weekend tra il 30 agosto e il 1° settembre, contro il Cosenza. Curiosamente, anche nella stagione 2023/24, il Palermo dovette aspettare la quarta giornata per giocare la prima partita casalinga, che si concluse con una vittoria per 3-0 sulla Feralpisalò. In quel caso, tuttavia, il ritardo fu dovuto allo slittamento del secondo match stagionale perché non era ancora stato certificato il ripescaggio del Brescia, che avrebbe dovuto giocare il 26 agosto. Il verdetto arrivò solo il 29 agosto e il recupero si disputò l’8 novembre.