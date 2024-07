Gds: “Palermo, Nikolaou e Henry attesi a Livigno. Pierozzi…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su alcuni nuovi innesti in arrivo a Livigno.

Il mercato del Palermo è entrato nel vivo, con De Sanctis impegnato a rafforzare la squadra con una serie di interventi mirati per migliorare rispetto alla scorsa stagione. L’arrivo di Alfred Gomis è stato il primo passo, e ulteriori acquisti sono previsti nei prossimi giorni. Al contempo, si sta lavorando anche sul fronte delle uscite per evitare un sovraffollamento della rosa, soprattutto in vista dei ritorni di Nedelcearu e Lund dagli impegni nazionali.

Il prossimo a unirsi alla squadra in Valtellina dovrebbe essere Dimitris Nikolaou, che ha completato oggi le visite mediche. La firma del contratto, che lo legherà al Palermo fino al 2028, e l’annuncio ufficiale sono attesi a breve. Nikolaou è un giocatore molto apprezzato dal tecnico Dionisi, che lo ha già allenato durante una brillante stagione all’Empoli.

Entro il fine settimana, il Palermo potrebbe concludere un altro importante acquisto con l’arrivo di Thomas Henry dal Verona. Il giocatore ha accettato di scendere di categoria, e il neo tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, ha confermato che la trattativa è alle fasi finali. Resta solo da definire la formula del trasferimento, che al momento dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, con Henry che prolungherebbe il suo contratto per altri due anni.

L’arrivo di Niccolò Pierozzi, invece, potrebbe essere posticipato all’inizio della prossima settimana a causa di questioni burocratiche legate alla conclusione di ogni trattativa. Tuttavia, anche in questo caso, l’accordo con la Fiorentina è totale e la destinazione rosanero è molto gradita dal giocatore.