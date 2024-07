Ritiro Palermo, quinto giorno a Livigno: Aurelio e Soleri assenti. Bigon e De Sanctis assistono alla seduta (VIDEO)

Inizia il quinto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. I rosanero sono scesi in campo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda per la seduta mattutina.

Inizia l’attivazione col pallone. De Sanctis, Bigon e Migliaccio seguono la seduta da bordo campo. Rosanero in campo per l’attivazione. Soleri e Aurelio non sono in campo con il resto della squadra.

