Brescia-Palermo sarà il primo anticipo della prossima Serie B: manca solo l’ufficialità

Come si legge sull’edizione online de “Il Giornale di Brescia” manca solo l’ufficialità, ma la sfida del Rigamonti è stata scelta come “open day” del torneo, nella serata del 16 agosto. La partita Brescia-Palermo inaugurerà il campionato di Serie B, confermandosi come il big match della prima giornata. L’incontro si disputerà in notturna, così come tutte le altre quattro gare in programma ad agosto. Anche se l’orario esatto è ancora da ufficializzare, è probabile che il calcio d’inizio sia fissato per le 20.30.

