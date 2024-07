Ritiro Palermo, quinto giorno a Livigno: squadra divisa in due gruppi, Dionisi si dedica alla fase difensiva (VIDEO)

Continua la seduta mattutina del quinto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo.

Squadra divisa in due gruppi. In una metà campo ci sono i difensori (Diakité, Lucioni, Graves, Buttaro e Peda), più Broh e Damiani; loro allenano i movimenti della linea a quattro. Nell’altra metà campo ci sono centrocampisti e attaccanti, si allenano gli sviluppi offensivi contro le sagome. Dionisi si sta dedicando alla fase difensiva. Il tecnico dà tante indicazioni su come gestire la palla coperta o scoperta.