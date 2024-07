Tare, Rinaudo, Foschi e non solo: 6 e 7 ottobre Padel e Calcio per la Palermo Football Conference

Due giorni all’insegna dello sport. In campo Conference403 in due occasioni: il 6 ottobre al centro sportivo R2 Sport Club di Bagheria i relatori della Palermo Football Conference (dall’ex ds del Palermo Leandro Rinaudo a Igli Tare, Erjon Bogdani, Nicolas Spolli, Robert Acquafresca, fino agli agenti Beppe Accardi, Fabrizio Ferrari, Danilo Caravello, gli allenatori Fabio Caserta e Antonio Calabro e molti altri addetti ai lavori) si sfideranno a Padel in un torneo che vedrà coinvolte anche alcune squadre composte da Conference403, Studenti dell’Università Lumsa del dipartimento di Palermo e Management dello Sport e Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Palermo; il 7 ottobre invece a La Braciera in Villa si terrà la kermesse che coinvolge gli esponenti del calcio ormai da diversi anni.

Spazio quindi alle tematiche di calcio e attualità con i dirigenti sportivi tra cui Mauro Meluso ( fino allo scorso anno al Napoli), Rino Foschi, Igli Tare (ex ds della Lazio), Leandro Rinaudo ( fino allo scorso al Palermo) Erjon Bogdani, Stefano Trinchera ( attuale direttore sportivo del Lecce); gli agenti Beppe Accardi, Fabrizio Ferrari, Danilo Caravello, Patrick Bastianelli e Crescenzo Cecere, gli ex calciatori Nicolas Spolli e Robert Acquafresca e gli allenatori Fabio Caserta, Antonio Calabro e non solo. A dare un contributo legale invece saranno gli avvocati Gianmaria Daminato e Pierluigi Pulice. Immancabile inoltre la presenza istituzionale dell’avvocato Claudio Pasqualin. Al termine del meeting si svolgerà il consueto sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza in favore delle famiglie meno abbienti della città.

La Palermo Football Conference è patrocinata dal Comune di Palermo, la partecipazione è quindi da intendersi gratuita previa registrazione su Eventbrite ricercando l’evento ed è già possibile registrarsi.

Gli appassionati che invece volessero partecipare al torneo di padel possono richiedere informazioni all’indirizzo e-mail: comunicationplay@gmail.com.