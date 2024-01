Il Secolo: “Spezia, anche Verde “ritratta” con il Palermo? Ieri agente in sede”

L’edizione odierna “Il Secolo XIX” si sofferma sul calciomercato dello Spezia e in particolar modo sulla trattativa con il Palermo per Verde.

Nagy e Jureskin dal Pisa, ma anche Gregorio José Tanco, calciatore argentino, difensore svincolato dal Banfield passaporto anche spagnolo. Ieri in sede ad accompagnarlo anche Julio Cruz, El Jardinero, ex attaccante di Inter, Lazio, Feyenoord e Bologna e della nazionale argentina. Tanco e Manuel Cruz proprio figlio di Julio, non hanno voluto rinnovare il contratto nel febbraio 2023 al Banfield, e sono stati relegati alla squadra riserve per una stagione. Cruz junior si era liberato a settembre, risarcimento 176 mila euro, mentre Tanco ha aspettato che scadesse il contratto il 31 dicembre scorso. Non gioca dall’ottobre 2022, firma un contratto fino al giugno 2025. Un buon profilo, nulla più sulla carta per ora.

Non si scioglie il nodo Daniele Verde con Lauro, l’agente del napoletano, che è stat ieri in sede a lungo colloquio con i dirigenti per capire come uscire dal ginepraio. Un accordo con il Palermo già fatto, così con l’attaccante (che prolungherebbe fino al 2026); poi le due reti di Pisa che hanno fatto saltare al momento tutto. Con il Palermo che blocca la cessione di Valente al Padova e che perde anche l’altro obiettivo, Caso, che va alla Cremonese per 3 milioni (Angelozzi lo portò pressoché gratis al Frosinone dal Genoa). Storia un po’ complicata, che forse però ha un finale, con la società che non vuole lasciarlo partire e con Verde, che sembra voler accettare di rimodulare il tutto, e lo farà presumibilmente oggi. La società sta cercando anche di trovare un accordo per Antenucci, che ha chiesto di partire e che i suoi agenti, Gea World, stanno cercando di piazzare.