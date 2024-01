Gazzetta dello Sport: “È un Palermo nel limbo. Cosa vuole fare da grande?”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo attualmente in un limbo.

La sensazione è di limbo costante, lo dice anche una classifica che racconta di una squadra che non ha ancora rinunciato a mettere nel mirino il secondo posto, ma non riesce ad avvicinarlo in virtù di un ruolino a cui manca il salto di qualità. L’andamento del Palermo è sempre da mezzo bicchiere, c’è chi vuole vedere quello mezzo pieno come Corini, ma non si può fare a meno di notare anche la metà vuota e i numeri indirizzano verso quest’ultima.

Il pari di Catanzaro ha consegnato un punto che non sposta gli equilibri, anzi: se i rosanero dopo la vittoria sul Modena erano a quattro lunghezze dalla seconda posizione, dopo l’ultimo turno si sono attardati di un ulteriore punto. I numeri non mentono e dicono che al Palermo per la promozione in Serie A non può bastare la velocità attuale. C’è bisogno di mettere in fila alcune vittorie e i rosanero non riescono a ottenere due successi di seguito da 14 gare. L’ultimo filotto di tre successi consecutivi si è fermato alla sfida di Modena a ottobre, poi un’altalena con molti bassi e pochi alti.

Un periodo che sta durando fin troppo, nel quale i rosanero non sono riusciti ad approfittare di alcuni passaggi a vuoto delle dirette concorrenti per la seconda piazza. E dire che gli uomini di Corini sono apparentemente in ripresa rispetto al periodo più buio. Ma non basta, serve un cambio di velocità. A questo punto bisogna capire cosa voglia fare il Palermo da grande: vivacchiare in zona playoff oppure sferrare l’attacco al secondo posto?