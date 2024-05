Il Resto del Carlino: “Ascoli, ore decisive per l’iscrizione. La società chiede aiuto agli sponsor”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sull’attuale situazione in casa Ascoli con il tempo per l’iscrizione che stringe.

Ascoli il tempo stringe: è allarme rosso per l’iscrizione. A ridosso della scadenza dei termini per provvedere alla presentazione della documentazione richiesta dalla Covisoc e al regolare ottenimento della licenza necessaria per prendere parte al prossimo campionato di serie C, la situazione resta decisamente preoccupante. Non essendoci certezze sul fatto che l’attuale società guidata da Massimo Pulcinelli sia in grado di mantenere quanto dichiarato dal patron nel suo ultimo comunicato diramato, e quindi provvedere al pagamento di tutte le scadenze previste, a prendere in mano la situazione in prima persona è il sindaco Marco Fioravanti.

Qui infatti prosegue l’attività del primo cittadino volta a vigilare e governare quello che risulta essere lo scenario riguardante uno dei patrimoni più importanti della città. In questi giorni ci sarebbero state delle interlocuzioni con il patron e il suo entourage. E nelle prossime ore il dialogo potrebbe proseguire, magari riservando dei risvolti sulla delicatissima questione che ruota attorno al domani del Picchio. I sentori avuti negli ultimi giorni non sono stati dei migliori con il direttore generale Domenico Verdone che ha contattato degli sponsor e si è recato nell’azienda di uno dei partner più rilevanti del club per chiedere un aiuto economico in grado di poter agevolare le cose nel percorso che si sta sviluppando nella fase di iscrizione.

La Metalcoat c’è ed è decisa ad andare fino in fondo, ma per operare un investimento del genere ha bisogno delle dovute garanzie. Al fianco del gruppo bergamasco anche gli imprenditori ascolani hanno confermato presenza e un concreto sostegno. Le certezze però sarebbero prettamente legate al fatto che l’Ascoli riesca a prendere parte alla serie C. E a fornire le attese risposte potrà essere solo ed esclusivamente Pulcinelli, conducendo in porto senza drammatici colpi di scena l’infuocata questione dell’iscrizione. Nel momento in cui ci sarà la certezza della categoria Matteo Trombetta Cappellani e il suo staff metteranno a segno l’immediata mossa per rilevare la gloriosa società di corso Vittorio attraverso un programma che li vedrà gradualmente acquisire le partecipazioni azionarie presenti all’interno del Picchio. Tutto quindi in queste caldissime ore dipende dall’imprenditore romano, la cui avventura sotto le cento torri è definitivamente finita a seguito dell’insanabile frattura venuta in essere con l’intera piazza. Le attenzioni restano fortemente focalizzate esclusivamente su ciò. Tutti i discorsi inerenti alla scelta del nuovo direttore sportivo e all’allestimento della prossima squadra si potranno affrontare soltanto successivamente. Quella di oggi potrebbe essere una giornata in grado di tracciare un solco ben definito.