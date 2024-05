Tuttosport: “Serie B, via al mercato di allenatori e ds. I primi movimenti”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul valzer ds e allenatori in serie B.

Sono Pisa e Reggiana le due piazze più in fermento in questo momento in serie B. Entrambe cambieranno direttore sportivo e allenatore. In Emilia il passaggio da Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti è stato tutto sommato indolore perchè da mesi si preparava internamente il cambio di consegne e si prosegue con le linee già tracciate.

Nei giorni scorsi erano emersi anche rumori relativi a un cambio di proprietà, con il presidente del Desenzano (serie D) Roberto Marai che pareva interessato alla scalata al club granata, ma si è trattato di una bolla di sapone. Pizzimenti, che avrà Moreno Zebi come braccio destro, sta cercando di convincere Alessandro Nesta a rimanere e non rispondere così ad eventuali lusinghe del Monza se dovesse andarsene Palladino.

La Reggiana è già al lavoro anche per un primo acquisto ed è vicino l’arrivo di Kouan, centrocampista che ha chiuso la sua esperienza con il Perugia. A Pisa il dopo Stefano Stefanelli è racchiuso in tre nomi: Renzo Castagnini, Giuseppe Magalini e Mattia Baldini. Giovanni Corrado vorrebbe al suo fi anco Castagnini, ma è anche il più difficile da portare a casa perché è sotto contratto con il Brescia fino al 30 giugno 2025 e con Cellino ha anche già iniziato a parlare di un possibile rinnovo per allinearsi a Maran, che ha firmato fi no al 30 giugno 2026.

Magalini viene invece dato in uscita da Catanzaro (dove pure Vivarini potrebbe fare le valigie con destinazione Sassuolo) mentre il nome a sorpresa per il Pisa potrebbe essere quello di Paolo Bravo, l’uomo del miracolo Sudtirol. Per la panchina dei nerazzurri toscani, il nodo Alberto Aquilani sarà sciolto solo all’inizio della prossima settimana quando in città arriverà il patron Alexander Knaster. Se il futuro di Aquilani sarà davvero alla Fiorentina, dovrà comunque trovare un accordo per rescindere il contratto che lo lega al Pisa fino al 30 giugno 2025.