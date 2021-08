L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative in Serie B.

Il Pisa è alla ricerca di due attaccanti e un trequartista: il club di Knaster ha fatto una proposta a Rodrigo Palacio e c’è molto ottimismo. I toscani hanno fatto anche un sondaggio con la Sampdoria per il palermitano La Gumina, ma più concreta pare la possibilità di arrivare all’altro ex rosa Moreo, in forza all’Empoli.

L’Alessandria sta per ingaggiare Gori dal Frosinone. Il Pordenone è in attesa di ufficializzare Ciciretti e Folorunsho dal Napoli. L’Ascoli ha scelto Salvi per la fascia destra.