La prima pagina del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arrivo di Salvini a Palermo.

Il leader della Lega rompe gli indugi: «La Sicilia nodo cruciale delle prossime tornate elettorali, avremo un nostro candidato». Via libera da Forza Italia? Musumeci in stand by.

Nella classe catamarano Nacra 17, trionfo di Ruggero Tita, trentino, e Caterina Banti, romana. Li allena il siciliano Gabriele Bruni, fratello di Francesco, skipper di Luna Rossa.