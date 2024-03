Il Pisa perde a Como, Caracciolo: «Testa al Palermo, contiamo sui tifosi»

Nel post-partita contro il Como, Antonio Caracciolo ha rilasciato le seguenti parole per commentare la sconfitta del Pisa:

«Volevamo fare un altro tipo di partita, purtroppo siamo venuti meno in fase di approccio. Poi dopo il difficile avvio di gara, all’inizio secondo tempo eravamo riusciti ad accorciare le distante ma il gol del 3-1 ci ha tagliato le gambe. Abbiamo regalato tre gol. Ora c’è la sosta e dobbiamo recuperare le energie per la prossima sfida contro il Palermo. Vogliamo ritornare subito in carreggiata, magari anche con l’aiuto del nostro pubblico che può darci una grossa mano. Può dare una carica aggiuntiva a tutti e mi auguro che contro il Palermo torni allo stadio».