Carmine Gautieri ha parlato ai microfoni di “TMW” parlando in merito alla serie B e al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il Parma ha ormai grande vantaggio. Alla lunga Parma e Venezia arriveranno alla fine. Il Palermo ha avuto un blackout incredibile, poi si è ripreso e ora è di nuovo in difficoltà: non si capisce se questo scatolo può fare il salto. Ho sentito critiche a Corini, ma in campo vanno comunque i giocatori»