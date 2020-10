Per Cacciatore era pronto un contratto annuale con opzione per il secondo.

Sarebbe stata per lui una nuova avventura in B, dopo un ultimo anno a Cagliari condito da 17 presenze e lievi problemi alla coscia. Alla scadenza naturale del contratto – 30 giugno 2020 – le sue strade con i sardi si erano divise.





Ma il Pescara, come riporta “Gianlucadimarzio,com”, alla fine ha deciso di fare dietrofront non concludendo la trattativa, prima ancora di effettuare le visite mediche per fugare ogni dubbio sulla condizione fisica del calciatore.