Il Palermo si affida a Lorenzo Lucca. L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del ritorno dell’attaccante dopo la squalifica scontata contro l’Avellino.

I numeri parlano chiaro: 6 gol nelle 6 partite in casa per il giovanissimo ex Torino. Boscaglia conta molto sulla sua freschezza e sul suo entusiasmo per tornare alla vittoria contro il Bisceglie.