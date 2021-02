Francesco Moriero è approdato insieme all’ex Palermo Fabrizio Miccoli al Tirana. I due, rispettivamente allenatore e vice, hanno parlato della nuova esperienza e non solo attraverso le colonne de “La Gazzetta dello Sport”.

«Sono le prime settimana di lavoro. Stiamo cercando di fare il meglio per dirigenza e gruppo. Una sfida che mi stimola tanto, la Dinamo è u club con una storia illustre, non solo per i 18 scudetti vinti. Ho portato con me Fabrizio Miccoli, collabora nella gestione della squadra. Lo conosco da sempre, è leccese come me. Ha grande esperienza. Serie C italiana? Il Catanzaro ha allestito una squadra competitiva anche se i risultati sono altalenanti. A mio avviso potrà risalire ancora posizioni. Lo stesso discorso vale per il Palermo che ha un ottimo allenatore, Boscaglia, e un gruppo con giocatori di valore »