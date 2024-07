Il Palermo sbarca su Whatsapp: Amauri saluta i tifosi e lancia un altro indizio (FOTO)

Il Palermo ha annunciato l’apertura del proprio canale ufficiale di Whatsapp, ampliando così la propria presenza sui social media.

Un interessante dettaglio è emerso visitando il nuovo canale: è presente una nota vocale di 16 secondi registrata dall’ex giocatore del Palermo, Amauri. Nel messaggio, Amauri saluta i tifosi e menziona di dover prendere un aereo per New York. Questo riferimento a New York ha suscitato particolare interesse, poiché la città è stata recentemente protagonista di un altro indizio pubblicato sui social dal Palermo.(CLICCA QUI per saperne di più).

La domanda che ora molti si pongono è: cosa accadrà a New York il 9 luglio? Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali, l’entusiasmo tra i tifosi è palpabile e le speculazioni abbondano. Potrebbe trattarsi di un evento promozionale, un’amichevole internazionale, o forse una nuova partnership commerciale. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni dal club per scoprire cosa ha in serbo il Palermo per questa data.

