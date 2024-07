Escl. Vazquez-Cremonese, il “mudo” in uscita nonostante il rinnovo automatico: ci pensa il Palermo?

Era il 3 maggio 2014 quando Franco Vazquez allo Stadio Silvio Piola, nella trasferta di Novara, segnò il gol decisivo che regalò la vittoria e la matematica promozione in Serie A al Palermo dell’allora mister Iachini: davanti ad un’ondata di cuori rosanero presenti sugli spalti.

Da quel momento, l’argentino scrisse altre spettacolari pagine ricche di calcio in maglia rosanero, prima del trasferimento al Siviglia. Dopo l’esperienza spagnola, “il mudo” passò al Parma prima e alla Cremonese poi (squadra attualmente proprietaria del suo cartellino).

Nonostante il rinnovo automatico del contratto di Vazquez per un’altra stagione, viste le più di 30 presenze raccolte nella scorsa annata a Cremona, stando ad alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il futuro del fantasista non è, però, così certo.

I grigiorossi, infatti, avrebbero messo l’argentino, che adesso conta 35 anni, in uscita. Nonostante l’età che avanza, la classe e l’estro di un calciatore come Vazquez sono, senza dubbio, merce rara che potrebbe tramutarsi in una vera e propria occasione di mercato per qualsiasi squadra del campionato cadetto. E se a pensarci fossero proprio i rosanero?

Indubbiamente sarebbe un ritorno romantico e suggestivo, per segnare già una stagione sbandierando un colpo importante come quello del “Mudo”. Soprattutto per quella che sarà un’annata in cui, a Palermo, serviranno meno parole e più fatti.