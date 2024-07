Trattativa per portarli in Arabia: incontro urgente in sede Inter | È iniziata l’operazione dell’estate

Marotta per il mercato in uscita prepara l’operazione di mercato. Ben 3 calciatori via dall’Inter: plusvalenze fondamentali.

Dopo aver piazzato i primi due colpi a parametro zero, tra Taremi e Zielinski, Giuseppe Marotta studia le prossime mosse. C’è intanto priorità al portiere, con Martinez in chiusura e un Sommer che vista l’età farà da chioccia e da mentore al giovane ormai quasi ex Genoa.

Per l’attacco la squadra sembra piuttosto coperta, così come in difesa, ma non sono esclusi guizzi per il sempre pragmatico ds ex Juve. Sì, perché l’Inter non vuole solo blindare lo Scudetto nel 2025, ma crescere in Italia e in Europa, migliorando lo score dello scorso anno dove sia in Coppa Italia che in Champions League è uscita troppo presto e praticamente senza lottare.

Ecco perché Marotta vuole regalare altri titolari a Inzaghi. Per farlo prima però dovrà passare dal mercato in uscita, visti i conti dell’Inter ancora piuttosto malconci – nonostante le ottime entrate provenienti dai risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni -. Ci sono infatti dei giocatori in esubero che potrebbero lasciare la Pinetina, e portare plusvalenze importanti nelle casse del club.

Inter, tre adii: tutti in arabia

Sono tre gli indiziati che potrebbero lasciare Milano a fine stagione. Secondo quanto riportato dal sito Internews, l’Inter avrebbe incontrato in sede un intermediario straniero con forti legami con club Arabi.

Sul tavolo sarebbero finiti tre nomi di calciatori ai ferri corti, ai margini del progetto tecnico che potrebbero rappresentare anche un’importante fonte in entrata. Stiamo parlando di Correa, Arnautovic e Radu, che con la giusta offerta l’Inter farebbe partire in estate.

Il destino di Correa, Arnautovic e Radu

Sono tutte diverse le dinamiche di mercato per i tre esuberi dell’Inter. Partendo da Radu, sfortunato protagonista della stagione 2022 che regalò con un suo errore il sorpasso decisivo al Milan, ha terminato la stagione al Bournemouth con 2 presenze e 7 gol incassati. Il portiere totalmente fuori dal progetto, potrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 3 milioni di euro.

Arnautovic invece aveva già fatto sapere di volersi giocare ancora una volta le sue chance a Milano, e di non avere intenzione di andare via con un anno di anticipo. Per lui così come per Correa però, che come Radu non sarà preso in considerazione dal tecnico Inzaghi – suo vecchio mentore -, dovrebbero essere valutate le offerte in arrivo dall’Arabia.