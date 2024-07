Balotelli virale sui social dopo una serata tra amici: «Con un Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco…» (VIDEO)

Mario Balotelli è nuovamente al centro delle polemiche dopo che un video, circolato online, lo mostra in difficoltà a rialzarsi da terra durante una serata con amici. Il video ha scatenato diverse critiche e speculazioni sui social media. Tuttavia, l’attaccante dell’Adana Demirspor ha risposto prontamente alle accuse tramite una storia su Instagram:

“Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E invece, dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco… Dai, pensiamo alle cose serie.”

In questa stagione, Balotelli ha segnato 7 gol e fornito un assist in 16 partite nella Super Lig turca. La sua ultima apparizione in Italia risale alla stagione 2020-2021 con il Monza in Serie B, dove ha totalizzato 17 presenze e 6 gol. Nonostante le continue controversie, Balotelli ha avuto una carriera ricca di successi, avendo vinto tre volte lo scudetto, una la Premier League, una la Coppa Italia, una la FA Cup, una la Supercoppa Italiana e una la Champions League, oltre al campionato Primavera e al Torneo di Viareggio.

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di controversie che hanno costellato la carriera del calciatore, ma che non offuscano i numerosi traguardi raggiunti sul campo.