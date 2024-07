Palermo: svelate la seconda e terza maglia 2024/25? (FOTO)

In attesa che venga ufficializzate dal club, sono trapelate alcune informazioni circa quelle che saranno le tre nuove maglie rosanero per la stagione 2024/25. La prima, classica di colora rosa con dettagli neri (CLICCA QUI per saperne di più).

Per la seconda, invece, tornano i colori oro e nero. Come rivela, infatti, il noto portale di maglie “Footyheadlines.com” la nuova maglia da trasferta del Palermo per la stagione 2024-2025 avrà un look accattivante, con il colore nero e i loghi dorati.

Trapelata anche quella che sarà la terza maglia: tutta bianca con inserti verde militare e dettagli geometrici sulle maniche. Il Palermo allo stato attuale non ha né confermato né smentito le foto trapelate sul web.