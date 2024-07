In attesa di scoprire quelle che saranno le maglie Puma rosanero ufficiali per la stagione 2024/25, sul sito “jdsports.co.uk” sono apparse alcune immagini dei kit in vendita in anteprima. Non si sa se sarà questa la maglia ufficiale della nuova stagione. Infatti, il Palermo non ha ancora confermato o smentito le indiscrezioni trapelate sul web.

