Cassano: «Italia senza palle e personalità, abbiamo fatto schifo»

Antonio Cassano, parlando su Viva el Futbol, ha espresso un giudizio molto critico sull’eliminazione dell’Italia dagli ottavi di finale degli Europei per mano della Svizzera. Cassano ha esordito definendo la prestazione un “disastro compiuto” e ha affermato che l’Italia è stata eliminata “meritatamente” dalla Svizzera. Ha anche condiviso di aver avvertito il mister che la Nazionale non era all’altezza, descrivendola come “scarsa” e “una gatta bella da pelare”. Nonostante queste critiche, Cassano ha sottolineato il suo sostegno incondizionato al mister, definendolo un “genio”.

Cassano ha continuato a criticare duramente la squadra italiana, dicendo che nelle competizioni internazionali hanno fatto “schifo” e mancavano di personalità, qualità, idee e coraggio. Ha accusato il sistema calcistico italiano di essere troppo speculativo e di non voler giocare, nonostante la presenza di un allenatore geniale in panchina. Ha concluso affermando che i giocatori, descritti come buoni, non hanno dimostrato il loro valore, risultando in prestazioni deludenti.

Ecco le parole rilasciate:

«Senza se e senza ma, meritatamente fuori, dalla Svizzera che ci ha travolto. Io avevo detto al mister: ‘Occhio, la Nazionale non è buona. È scarsa e soprattutto è una gatta bella da pelare’. Però io sarò sempre ed esclusivamente al suo fianco, perché era ed è un genio. Poi un’altra cosa fondamentale. Oltre che nelle coppe facciamo cagare, in Nazionale questa è la realtà dei fatti: abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza palle, senza niente. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare, eppure in panchina avevamo un genio. Però ovviamente il mister più di questo non poteva fare, perché poi alla realtà quei mezzi giocatori che dicono sono buoni, dovrebbero venire fuori…e invece facciamo cagare».