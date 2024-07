TMW: “Cavese, per il fronte offensivo piace Giuseppe Fella”

La Cavese inizia a pianificare le prime mosse di calciomercato dopo la promozione in Serie C. Per quanto riguarda le mosse in entrata – scrive TuttoMercatoWeb.com – gli occhi sono puntati su Salvatore Monaco, difensore del Catania, e su Giuseppe Fella, appena rientrato al Palermo dopo l’esperienza in prestito al Latina. I campani, inoltre, pensano anche alle conferme. Sono tre i calciatori ritenuti inamovibili. Si tratta del terzino sinistro classe 2004 Lorenzo Tropea e la coppia di centrali di centrocampo composta da Amara Konate e Francesco Urso, entrambi reduci da una stagione da 34 presenze, con il secondo capace di realizzare anche sette gol.

