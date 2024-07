Calciomercato Bari: tante idee per rinforzare l’attacco. Anche Pedro Mendes nella lista

Con Lorenzo Sgarbi in arrivo dal Napoli, il Bari è alla ricerca di altri profili per rinforzare l’attacco. Secondo Il Quotidiano di Puglia dalla Fiorentina potrebbero arrivare Costantino Favasuli e la Filippo Distefano, entrambi reduci dall’esperienza in prestito con la Ternana e che potrebbero vestire la maglia biancorossa con la stessa formula con l’aggiunta di qualche clausola (prestito con diritto di riscatto e controriscatto). Occhio anche a Pedro Mendes dell’Ascoli e a Marco Curto del Como.

