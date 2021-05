Attraverso una nota sul sito ufficiale, la società rosanero ha ringraziato la Turris per l’ospitalità dimostrata nella trasferta del Palermo: “Il Palermo FC ringrazia sentitamente il presidente e i collaboratori della Società Sportiva Turris Calcio, che ha ospitato il gruppo rosanero nella trasferta di Avellino, mettendo a disposizione il campo e le strutture sportive di Torre del Greco per consentire la rifinitura e gli allenamenti necessari alla compagine palermitana. Tale spirito di collaborazione è l’emblema dei valori più sani che animano lo sport ed è perfettamente in linea con il motto della Lega Pro: “il calcio che fa bene al paese”