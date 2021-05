«Io questa società la ringrazierò sempre, perché mi ha dato la possibilità di essere qui. Non era facile pensare che io potessi dare una mano al Palermo. Sicuramente ho voglia di continuare ma non è semplice. Bisogna parlare con la società e vedremo cosa sarà meglio. Gli sbagli che sono stati fatti sono un passo avanti per il prossimo anno. la società avrà imparato tante cose e sono sicuro non farà gli stessi errori. Conosco i miei compagni e so quanto siano forti, quanto sono professionisti e la società ha una base importante. La società dovrà valutare tante cose. Che giudizio do a Filippi e se lo riconfermerei? Credo che per il mister parlino i risultati, non si nascondono. Credo che merita più di tutti di essere confermato. Sarei felice gli dessero questa possibilità». Queste le parole del capitano del Palermo, Santana, in conferenza stampa.