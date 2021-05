«La squadra rossazzurra sarà iscritta al campionato di Serie C. Stiamo esaminando attentamente la situazione e contrariamente a quanto pensa qualcuno, il Catania parteciperà al prossimo campionato. Abbiamo delle interlocuzioni in corso e non abbiamo chiuso le porte a nessuno. Con Tacopina si può riaprire un dialogo, ma quella che sta per iniziare è una settimana intensa. Quel che posso dire è che il 28 giugno ci iscriveremo al campionato e dai primi calcoli credo che servirà la stessa somma della scorsa stagione», così aveva parlato qualche giorno fa a “ItaSportpress.it” l’avvocato Giovanni Ferra, presidente della società proprietaria del Catania Calcio.

Joe Tacopina dal canto suo rimane sui suoi passi nonostante la Sigi continui a chiedere di riaprire il dialogo. Per l’imprenditore italoamericano non ci sono le condizioni per farlo nonostante i messaggi di Ferraù. Non piace a Tacopina sentire il legale catanese che quando sta davanti ai microfoni delle radio e tv locali gli lancia strali, poi invece gli “piange al telefono”. Secondo rumors provenienti dagli Stati Uniti, la risposta sarebbe stata un no secco da parte di Tacopina.