«Senza inizio ad handicap saremmo andati più avanti? Se all’inizio fossimo stati questi avremmo fatto di più. Dall’inizio abbiamo lasciato troppi punti per strada. Questo ha fatto si che arrivassimo con una classifica molto brutta. La gara contro il Catania per tanti motivi rimarrà sempre la più importante. Ho pensato insieme al direttore Sagramola di dare le scarpe che ho usato quel giorno per il museo. Cercheremo di farle arrivare. Consigli alla società? Non sono in grado di darli. Mi sento un giocatore, sono il capitano della squadra, penso da giocatore e vorrei parlare in campo. Se la società pensa o vede che non posso esserci ancora vedremo». Queste le parole del capitano del Palermo, Santana, in conferenza stampa.