«Filippi mi ha dato fiducia e ho dimostrato che posso fare qualcosa per questa squadra o città. Prima mi vedevano più come un compagno di spogliatoio, uno che poteva dare di più allo spogliatoio. Ho dimostrato che posso ancora giocare e dare qualcosa. Ai compagni non ho detto nulla? Li abbracciati uno per uno. Ho sempre detto che grazie a loro posso ancora giocare. Li ringrazierò sempre e se dovesse andare via qualcuno cercherò di avere sempre un rapporto perché sono contento di quello che mi hanno dato tutti». Queste le parole del capitano del Palermo, Santana, in conferenza stampa.