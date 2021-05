Il presidente della Liga Javier ha parlato ai microfoni di “Mundo Deportivo”, ritornando sulle questione delle sanzioni derivate della Superlega per Real Madrid, Barcellona e Juventus: «La mia opinione personale è che la Champions League è pronta a non avere Real Madrid, Barcellona e Juventus. I campioni hanno continuato a vivere senza il Manchester United per cinque anni. Il Milan è stato espulso dalle competizioni europee e la competizione è sopravvissuta. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente vorremmo che giocassero, ma i fatti sono i fatti e la UEFA deve agire.

Non ho intenzione di entrare nella questione legale. Quello che ho detto è che noi, come Lega, non difenderemo nessuno spagnolo sanzionato. I fatti non hanno nulla a che fare con la nazionalità. Se la UEFA ha un accordo legale per sanzionarli, la Liga non dirà nulla. Difenderà la maggior parte dei suoi club, non uno o due», conclude infine Tebas.