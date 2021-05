«Rabbia? No, però abbiamo lasciato tanti punti all’inizio del campionato. Non è tanta la rabbia, ma se pensiamo a come abbiamo finito ieri e i grandi passi che abbiamo fatto in avanti, gli errori dell’inizio sono stati decisivi. Mio futuro? Ho finito ieri di giocare, quindi ancora ho questo dolore perché ci credevo e ci credevamo tantissimo. Eravamo una squadra che ha fatto timore a chiunque. Non ci siamo riusciti e mi porto dentro questi ultimi mesi. Abbiamo onorato questa maglia e fino a ieri l’abbiamo fatto alla grande». Queste le parole del capitano del Palermo, Santana, in conferenza stampa.