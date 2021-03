Il Palermo sembra ormai destinato a cambiare nuovamente proprietà dopo soltanto due anni dalla rinascita.

Ormai da tempo è nota la diatriba tra i due soci, Dario Mirri e Tony Di Piazza, con l’italoamericano che ha manifestato pubblicamente la volontà di recedere dalle proprie quote societarie nella misura del 40%.





La sensazione è che tra poche settimane si possa assistere a nuovi colpi di scena che sembrano ormai davvero imminenti. A tal proposito, secondo quanto riporta “Palermolive.it”, oggi la società Hera Hora, che controlla Palermo FC, dovrebbe ufficialmente avviare il proprio iter verso la liquidazione che quindi renderebbe non più valido il diritto di recesso che Tony Di Piazza avrebbe voluto esercitare.

Il Palermo, come detto, è in vendita, tanto che ci sarebbe una valutazione economica. La “Pricewater Coopers”, incaricata di valutare le quote azionarie del sodalizio rosanero, avrebbe espresso il suo parere. Il Palermo Calcio varrebbe 18 milioni di euro, al netto di alcune clausole, che potrebbero però frenare eventuali acquirenti. Sul piatto sembrano esserci già le manifestazioni d’interesse dell’italoamericano Tony Cauzo e di una cordata araba.

