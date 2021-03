La cabina di regia con il premier Draghi si è appena conclusa.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Adnkronos”, la decisione su eventuali divieti e restrizioni per fermare il contagio di Covid e le sue varianti non arriverà in giornata.





Si attendono nuovi dati prima della decisione sull’eventuale zona rossa nei weekend e l’eventuale zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm di marzo. «Stiamo ancora valutando, anche perché alcuni dati sono attesi nelle prossime ore», spiega una fonte presente al tavolo di confronto.