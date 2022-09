Attraverso il proprio sito ufficiale il Nottingham Forest si sofferma sulla confitta contro il Palermo.

“Venerdì pomeriggio i Forest Under 21 hanno giocato un’amichevole a porte chiuse contro il Palermo, squadra italiana di Serie B, all’Academy Stadium di Manchester City. Billy Fewster ha capitanato i giovani Reds in una squadra che vedeva tra i pali il recente acquisto Adnan Kanuric, mentre Julian Larsson e Ateef Konate guidavano l’attacco. Oli Hammond, Aaron Donnelly e Dale Taylor hanno saltato a causa della loro assenza in nazionale rispettivamente con Galles e Irlanda del Nord, dando il via al 16enne Jimmy Sinclair a centrocampo. Forest ha eguagliato gli ospiti italiani per lunghi periodi della partita e non è stato turbato fino alla mezz’ora quando un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore è stato colpito a lato del palo di Kanuric. Il Palermo va di nuovo vicino poco prima dell’intervallo, Elia Salvatore fa tremare i legni con un potente sforzo mentre le squadre vanno a pari nell’intervallo.

Konate è arrivato il più vicino per i Reds a Manchester quando la sua punizione ferocemente colpita da 20 yard è stata ben tenuta da Pigliacelli Mirko nella rete del Palermo. A 20 minuti dalla fine, il sostituto del Palermo ed ex nazionale Under 21 dell’Italia Vido Luca ha visto un tiro deviare di poco a lato la porta di Kanuric mentre i Reds si sono fermati per respingere l’angolo risultante. Al 79′ il Palermo ha segnato quello che alla fine sarebbe stato il gol della vittoria da sostituto e l’ex romanista Soleri Edoardo è stato a disposizione per tirare un pallone vagante in fondo alla rete da distanza ravvicinata. Un allenamento produttivo per i nostri Under 21 contro una forte opposizione, una squadra giovanile dei Reds rivolgerà ora la propria attenzione all’imminente scontro di Premier League 2 Division 2 contro il Sunderland lunedì 3 ottobre”.