Dave Rogers il tecnico del Nottingham Forest ha rilasciato le seguenti parole al termine del test contro il Palermo:

«E’ stata davvero una bella sfida e una buona opportunità per i ragazzi di mettere in mostra le loro capacità e confrontarsi con una forte squadra di Serie B a Palermo. Abbiamo avuto un buon mix di giocatori oggi compresi 21 e 18 e stiamo lavorando molto duramente. per creare quel percorso. Vogliamo dare ai ragazzi più giovani l’opportunità di progredire e sono felice della prestazione complessiva. Abbiamo mostrato una buona disciplina contro una squadra esperta e per i nostri ragazzi di età diverse, inclusi un paio di sedicenni che si sono fatti avanti, spingere una squadra esperta fino in fondo oggi è un grande merito per loro. Abbiamo un paio di giocatori in trasferta in servizio internazionale, ma questo apre la porta ad alcuni degli altri giocatori per entrare nella squadra e mostrare le loro abilità. Eravamo orgogliosi della prestazione e finché continueremo ad imparare e migliorare, tutto fa ben sperare per il futuro».