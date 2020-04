Ecco qui di seguito le dichiarazioni del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini: “Come è fin troppo ovvio e scontato, non ho mai parlato, né mai pensato, a chiusure di confini italiani per il 2020 per i turisti. All’esatto opposto sto lavorando, e questo ho proposto ieri alla riunione dei ministri del turismo dell’Unione Europea, a una uniformità europea delle regole di sicurezza rispetto al rischio contagio, che consenta intanto una libera circolazione dei turisti all’interno della Unione europea”. Lo stesso Franceschini ha poi aggiunto che “stiamo avviando colloqui bilaterali con altri paesi che hanno molto turismo in uscita verso Italia. E’ evidente purtroppo che le fake news sui confini chiusi vengono fatte circolare con intenti ostili verso il nostro paese”.