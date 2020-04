Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, dopo le numerose richieste da parte di Istituzioni ed enti locali, i militari dell’Esercito presenti sul territorio siciliano hanno aderito a numerose iniziative benefiche e di solidarietà, contribuendo spontaneamente con raccolta di fondi, di generi alimentari e di ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva degli ospedali siciliani (CLICCA QUI). Dopo la richiesta avanzata dal Banco Alimentare della Sicilia occidentale, i militari del Reggimento Logistico hanno trasportato una tonnellata di derrate alimentari a favore di due Istituti religiosi a Palermo che assistono i più bisognosi della comunità palermitana. Assetti specializzati nel trasporto viveri hanno provveduto al trasferimento e alla distribuzione dei generi alimentari confezionati in pacchi e buste chiuse, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, costituiti da generi di prima necessità che serviranno a sfamare intere famiglie.