Il Messaggero: “Fere, a Palermo una serata indimenticabile”

L’edizione odierna de “Il Messaggero” si sofferma sulla gara che la Ternana ha vinto a Palermo.

Una serata indimenticabile. Forse la più bella della stagione. Nel cuore dei tifosi della Ternana è ancora viva la gioia per l’impresa allo stadio Barbera di Palermo. Adesso, può arrivare una svolta al campionato. La vittoria nella tana di una delle squadre più forti del campionato e una delle più in forma in questo momento è stata per tutto l’ambiente un vero e proprio rifornimento di fiducia e di punti pesanti per la classifica. Un successo grazie al quale la squadra di Roberto Breda torna ad accorciare le distanze con le zone tranquille.

Per tutto questo, alla luce della vittoria di Palermo, anche il punto con Lecco, considerato striminzito e scialbo nel dopogara di sabato scorso, finisce per prendere un peso importantissimo. Come lo prende l’amaro 1-1 incassato all’ultimo secondo con lo Spezia. Dopo le due sconfitte di fila con Venezia e Como, è arrivata la serie di quattro partite in cui la media punti è balzata di nuovo a 2 a partita, grazie a 4 risultati utili consecutivi dati dalle vittorie esterne di Reggio Emilia e Palermo e ai pareggi casalinghi con Spezia e Lecco.

Dopo la partita con il Lecco, Breda lo aveva detto, che in serie B non ci sono mai risultati scontati e che la sola cosa importante è provare fare punti ovunque. Dopo la partita del Barbera, il tecnico non ha nascosto la sua soddisfazione e i suoi complimenti ai calciatori: «Sono orgoglioso di questo gruppo». Spiega perché: “Lo sono per tante cose. Intanto, la capacità di capire che in serie B, come nel calcio in generale, si può anche vincere con il Lecco e poi farlo a Palermo. L’importante è sempre cercare di fare le cose giuste e mirare ogni volta a fare punti. E’ stata la partita che volevamo fare. Volevamo dimenticare il pareggio con il Lecco. Ma con questa vittoria, ora anche il punto di sabato diventa importante”.