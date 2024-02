Brescia Oggi: “Arriva il Palermo. Torna Cistana, la difesa ritrova la sua certezza”

L’edizione odierna di Brescia Oggi si sofferma sulla gara che le rondinelle giocheranno sabato contro il Palermo.

Il pareggio di Ascoli è già in archivio. Il Brescia ha iniziato ieri a preparare la prossima sfida di campionato: sabato alle 14 al Rigamonti di Mompiano arriva il Palermo del grande ex Eugenio Corini. In vista della gara contro i rosanero la prima importante novità è data dal rientro di Andrea Cistana. Il difensore ha svolto gran parte della sessione di allenamento di ieri a Torbole Casaglia, lavorando insieme al gruppo di giocatori che non ha giocato al Del Duca contro l’Ascoli. Cistana si era infortunato nei minuti finali della vittoriosa trasferta di Modena lo scorso 13 gennaio.

Un problema muscolare, che si è poi rivelato più grave di quanto inizialmente stimato, lo aveva relegato ai box. Da allora il centrale ha saltato 7 partite e quella con il Palermo può essere l’occasione per lasciarsi il periodo nero alle spalle. Tra le note liete c’è anche il recupero di Riccardo Fogliata. Il centrocampista ha saltato precauzionalmente solo la partitella finale dimostrando di essere sulla via della completa guarigione.

All’appello mancano solo i due portieri. Lavoro specifico tra i pali per Luca Lezzerini, mentre Lorenzo Andrenacci ha proseguito il ciclo di cure. Nella sessione di ieri la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i giocatori utilizzati ad Ascoli, più intenso per Cistana e per chi non è sceso in campo martedì. Il programma. I biancazzurri proseguiranno la preparazione alla sfida col Palermo stamattina a Torbole Casaglia. Maran riunirà il gruppo valutando i progressi dei convalescenti. Sicuro assente lo squalificato van de Looi, mentre tornerà Paghera, che contro i marchigiani ha scontato il suo turno di stop.