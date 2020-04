Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ancora non si sa fino a quando sarà protratta la quarantena. L’edizione odierna di “Il Mattino” fa il punto sulle parole di ieri in conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Di seguito le sue parole: “il 16 maggio? La fase 2 potrebbe iniziare anche in quella data». E ancora: “Dopo Pasqua e Pasquetta credo che dovremo passare in casa anche il 1° maggio, abbiamo davanti molte settimane. Bisogna mantenere il massimo rigore”. Successivamente Il capo della Protezione Civile poi però ha fatto retromarcia: “Sono stato frainteso, al momento non c’è alcuna fase 2 a metà maggio, l’unica data certa è quella del 13 aprile. Voglio ricordare che purtroppo alcune mie parole sono state equivocate perché io avevo fatto un ragionamento nel quale avevo detto chiaramente che le misure sarebbero state determinate in relazione all’evolversi della situazione. Quello che stiamo fronteggiando è un virus nuovo e quindi è difficile fare previsioni e abbassare la guardia”