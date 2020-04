Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste nel decreto del Premier Conte. Infatti ad Aversa, secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it” il Sindaco Alfonso Golia, è stato aggredito per aver notato un assembramento di persone all’Istituto di Credito, il primo cittadino si è avvicinato alla folla e non è stato accolto nel migliore dei modi. La guardia giurata ha evitato che la situazione degenerasse.