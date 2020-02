Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, in vista dell’affascinante gara di Champions League tra Napoli e Barcellona, pare che alcuni tifosi partenopei avrebbero chiesto alla società il rimborso del denaro speso per il biglietto per motivi connessi al Coronavirus, nonostante la Campania sia una zona al momento non a rischio. La risposta della società napoletana, come espresso nel proprio regolamento, è stata negativa.