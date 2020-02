Il vicepresidente del Licata Danilo Scimonelli, attraverso il proprio account Facebook, ha postato delle foto che lo ritraggono sotto la curva ospiti dei rosanero. L’uomo, palermitano doc, ha affermato: “Vi ringrazio e vi abbraccio uno per uno. Curva Nord nel cuore, per sempre uno di voi”. In alto il post in questione.