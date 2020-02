Secondo quanto riportato da “Bergamonews.it”, sono state rese note le dichiarazioni di una compagna di viaggio della turista bergamasca soggiornante a Palermo risultata positiva al Coronavirus. Eccole qui di seguito: «Siamo partiti da Bergamo venerdì mattina, una signora della comitiva aveva una leggera influenza e non ha voluto rinunciare al viaggio. Arrivati a Palermo abbiamo visitato la città e siamo stati tutti benissimo – racconta una bergamasca del gruppo -. Poi è scoppiato il caso Coronavirus e visto che la signora con noi non migliorava, la capogruppo ha deciso di chiamare un medico per una visita ed è stata sottoposta a un tampone. Il primo esito è stato positivo e quindi hanno portato la signora all’ospedale Cervello della città e l’hanno sottoposta a un secondo tampone che è stato spedito a Roma per accertamenti. Noi ora siamo bloccati in albergo, stiamo tutti bene, davvero – continua il racconto la turista -. Stanotte alle tre siamo stati svegliati e due medici vestiti come astronauti che ci hanno fatto il tampone. Stamattina abbiamo ricevuto la colazione in camera e stamattina, visto che non possiamo lasciare l’albergo, stiamo facendo ginnastica in terrazza. A Palermo c’è un sole magnifico. Stiamo aspettando gli esiti del secondo tampone. La signora che non stava bene è stata ricoverata in ospedale. Il marito non ha nessun sintomo, così come nessuno di noi ha manifestato sintomi come quelli previsti dal coronavirus. Non ci resta altro che aspettare, in questa lunga attesa siamo coccolati dalla splendida ospitalità dei palermitani e dalla nostra capogruppo che si sta prodigando in tutti i modi per rendere piacevole questo soggiorno forzato in albergo».