Il Gazzettino: “Venezia-Palermo: entusiasmo alle stelle dei tifosi, lo stadio “esplode”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sulla gara vinta ieri dal Venezia contro il Palermo davanti ad uno stadio “Penzo” tutto esaurito.

Dopo giorni di fermento, caratterizzati da code di ore per assicurarsi il biglietto per il big match, ieri i tifosi allo stadio sono esplosi in un tornado di gioia per l’accesso alla finale dei playoff. La gara col Palermo ha detto bene al Venezia, che ha risposto presente alle incitazioni dei tifosi locali. Un continuo di cori e sostegno che non è mai venuto meno. Ieri come in tutta la stagione. Che l’atmosfera fosse attesa, per usare un eufemismo, lo si è capito sin da subito, ancora prima che le squadre scendessero in campo, cioè alle 19.58. Mentre la squadra si eraracchiusa in un abbraccio ricco di motivazione vicino alla bandierina tra la curva sud e i distinti, il tifo arancioneroverde si è lanciato in un «Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai», seguito da un altrettanto fragoroso «Vincere, devi vincere». All’ingresso delle due squadre in campo il colpo d’occhio offerto dal tifo presente al Penzo era dei migliori.

La temperatura del Penzo è iniziata a salire in un insieme di sostegno e speranza che alla fine ha pagato. Il Venezia in campo ha ripagato quanto fatto da un tifo che per tutto l’anno è strato il vero dodicesimo uomo in campo, sempre pronto a ricambiare le prestazioni dei calciatori. Una piccola pecca è legata al lancio di fumogeni iniziale, accompagnato da alcuni botti che hanno fatto tremare le tribune.

Il gesto non è stato apprezzato dalla terna arbitrale che ha preferito far slittare di una manciata di minuti l’inizio della gara a causa della scarsa visibilità per il portiere rosanero, che aveva iniziato la partita sotto alla sud. In quella che è stata una serata quasi perfetta non c’è stata la ciliegina sulla torta, cioè il tutto esaurito. La curva del Palermo, complice i blocchi della questura alla trasferta per i residenti del comune siciliano, si è fermata a poco di più di 400 presenti. Il record resta quindi quello contro la Cremonese, con 10869 tifosi (800 quelli ospiti), ma il resto dello stadio era pressoché zeppo in ogni posto disponibile, con anche qualche posto sulle gradinate dei distinti occupato.